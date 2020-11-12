iPhone 11 هو الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتفين الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي في الربع الثالث من هذا العام كانا من الآيفون، على الأقل وفقا لأحدث الإحصائيات والأرقام المُقدمة من قبل مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق. تضم قائمة الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر خمسة هواتف من سامسونج وثلاثة هواتف من Xiaomi.

لم يجرؤ أي هاتف على الإقتراب من iPhone 11 الذي إستطاعت مبيعاته أن تكسر حاجز 16 مليون وحدة. وبالنسبة للمرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف iPhone SE 2020 الذي بلغت مبيعاته حوالي 10 ملايين وحدة، والذي نجح في إستمالة العديد من المستهلكين لشرائه بفضل سعره المنخفض والميزات والمواصفات التقنية التي يقدمها لهم.

ووفقا لتقرير Canalys الخاص بالربع الثاني من هذا العام، فقد كان iPhone 11 يُمثل 40 في المئة من الشحنات العالمية لشركة آبل، بينما كان iPhone SE 2020 يُمثل نسبة 28 في المئة. إحتفظ iPhone 11 على وجه الخصوص بالمركز الأول في قائمة الهواتف العشرة الأوائل لأربعة أرباع متتالية.

يتساوى Galaxy A21s تقريبًا مع iPhone SE 2020، ويليه Galaxy A11 بفارق ضئيل. في الواقع، هواتف سامسونج الوحيدة التي دخلت إلى قائمة أفضل 10 هواتف هي عبارة عن هواتف Galaxy A Series الإقتصادية، والطراز الأكثر تميزًا بينها هو Galaxy A51.

وبالمثل، فإن هواتف Xiaomi الأكثر مبيعًا هي كلها تنتمي إلى تشكيلة Redmi، بقيادة الهاتف Redmi Note 9. وليس هناك حتى أي طراز Pro أو هاتف 5G أيضًا.

لم يتمكن أن هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من الوصول إلى قائمة أفضل الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ومع ذلك، فإن إطلاق آبل لتشكيلة iPhone 12 Series والعديد من هواتف الأندرويد المتوافقة مع شبكات 5G مؤخرًا قد يُغير الأمور في الربع القادم.