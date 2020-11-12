شركة ZTE تفاجئ العالم بأغرب ساعة ذكية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 نوفمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 39 دقيقة

فاجأت شركة ”زد تي إي“ (ZTE) الصينية مجتمع التقنية بإصدارها منتجا غريبا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء على مستوى الشكل والتصميم، أو المضمون والخدمات والمزايا، أطلقت عليه اسم ”نوبيا ووتش“ (Nubia Watch).

وتشتمل ساعة ”نوبيا ووتش“، التي يبلغ حجم شاشتها 4 بوصات، وهو أكبر حجم لشاشة على ساعة في العالم، على العديد من المزايا التقنية المهمة علاوة على التصميم المقبل من المستقبل لساعة هي الأولى من نوعها.

الساعة تأتي بشاشة AMOLED مرنة، مقاس 4.01 بوصة (960 × 192 بكسل) بكثافة 244 بكسل لكل بوصة، وهو مدعوم من Qualcomm 8909W (Wear2100) SoC مقترنا بـ 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 8 غيغابايت من التخزين، مع بطارية 420 mAh يتم شحنها عبر دبوس مغناطيسي خاص.



وتدعم الساعة eSIM، ويقدم بطارية تدوم لمدة 36 ساعة من الاستخدام المنتظم و6 أيام في وضع الاستعداد، وتزن الساعة 98 غراما، وتعمل بمعالج Snapdragon Wear 2100.

وهناك أيضا مجموعة من الملحقات الأخرى التي تم تقديمها في الصين، وهذا يشمل سماعة رأس سلكية Red Magic Type-C وموجه ألعاب Red Magic Wi-Fi 6 وشواحن GaN السريعة.



يمكن للساعة إجراء مكالمات صوتية مستقلة عن الهاتف الذكي وهي ليست بالضبط ساعة ذكية مناسبة لذلك لا يمكنك الحصول على تطبيقات تابعة لجهات خارجية، كما أن شاشتها الضخمة تجعلها أقرب للهاتف الذكي المثبت على يديك.

وتحتوي الساعة على مستشعر معدل ضربات القلب البصري للتتبع الحيوي PPG ، مقياس تسارع ثلاثي المحاور، مستشعر مغناطيسي أرضي ثلاثي المحاور ، بارومتر، بوصلة.

وعن طريقة الاتصال، تأتي الساعة متوافقة مع بلوتوث v4.1 ، متوافق مع Android 5.0+ و iOS 10.0+، وأنظمة تحديد المواقع: GPS GLONASS ، BEIDOU

