عطل في منصة يوتيوب يؤثر على 250 ألف مستخدم

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تطبيق يوتيوب
اشتكى العديد من مستخدمي منصة يوتيوب ،مساء الأربعاء، من عدم تمكنهم من مشاهدة مقاطع الفيديو.
كشفت شركة ”يوتيوب“ في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أنها تعمل على إصلاح خطأ على منصتها.
وذكر موقع ”داون ديتيكتور دوت كوم“ الإلكتروني الذي يرصد أعطال مواقع الإنترنت، أن هذا العطل أثر على نحو 250 ألف مستخدم.
وقالت ”يوتيوب“ في تغريدة على تويتر: ”فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها. سنوافيكم هنا بأي تطورات“.
واشتكى العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم تمكنهم من مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.