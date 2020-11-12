كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الصين تختبر بالفعل إنترنت 6G فائق السرعة في الفضاء وهو الأول في العالم

ما زلنا في المراحل الأولى من إطلاق 5G، لكن الصين أطلقت بالفعل ما تدعي أنه أول قمر صناعي 6G في العالم في المدار.

انطلقت التكنولوجيا من ميناء فضائي في مقاطعة شانشي الأسبوع الماضي، وستُستخدم لاختبار الجيل التالي من تكنولوجيا شبكات الهاتف المحمول، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية. وبمجرد تطويرها بالكامل، يُعتقد أن تقنية 6G ستكون أسرع 100 مرة من 5G، والتي لا تزال متاحة فقط في مدن مختارة في جميع أنحاء العالم، هذا يعني أن هاتفك المحمول سيكون قادرًا على تنزيل فيلم HD في ثماني ثوان، أو 1500 صورة عالية الجودة في أقل من دقيقة.

تم إطلاق القمر الصناعي المبتكر في الفضاء مع 12 قمرا صناعيا آخر من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي يوم الجمعة، وتم تسميته على اسم جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين (UEST) وستعمل على اختبار نطاقات طيف 6G الجديدة. كما سيتم استخدام القمر الصناعي Star Era-12 لمراقبة المحاصيل والوقاية من حرائق الغابات.

بالإضافة إلى UEST، عملت Chengdu Guoxing Aerospace Technology و Beijing MinoSpace Technology في المشروع. لا يزال تطوير 6G في مراحله الأولى، ومن غير المحتمل أن يحتوي القمر الصناعي على كل تقنيات 6G، ومن المأمول أن يتم إطلاق نسخة قابلة للتطبيق تجاريًا من 6G في وقت مبكر من عام 2030.

إنها واحدة من العديد من الابتكارات الحديثة في تكنولوجيا البيانات حيث في أغسطس، حطم المهندسون البريطانيون الرقم القياسي العالمي لأسرع سرعة للإنترنت، مسجلين سرعة 178 تيرابايت (178000 جيجا بايت) في الثانية، وهذا سريع بما يكفي لتنزيل 22 مليون صورة عالية الدقة في أقل من ثانية، أو تنزيل مكتبة Netflix بالكامل في أقل من نصف دقيقة.

حقق الخبراء في يونيفرسيتي كوليدج لندن هذا الإنجاز من خلال نقل البيانات عبر نطاق أوسع بكثير من ألوان الضوء مما هو مستخدم عادة في النطاق العريض للألياف الضوئية.