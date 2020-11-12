تكنولوجيا: سيارة iX الكهربائية الفاخرة من BMW تأتي بقدرة على قطع مسافة 300 ميل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت BMW النقاب رسمياً عن سيارة iX الكهربائية الفاخرة خلال فعاليات حدث NEXT Gen2020، حيث تنطلق بقدرة على قطع مسافة 300 ميل بإستخدام معايير EPA، مع محرك مزدوج بقدرة 500 حصان، وعزم دوران من صفر إلى 60 ميل لكل ساعة في أقل من 5 ثوان.

كانت شركة BMW قد أطلقت مجموعة من الإعلانات التشويقية حول إصدارها الجديد من السيارات الكهربائية iX، واليوم تنطلق السيارة رسمياً بمجموعة من المميزات التنافسية وتصميم فاخر.

تأتي سيارة iX الكهربائية بميزة الشحن السريع بقدرة 200kW، حيث يمكن شحن السيارة لفترة 10 دقائق لقطع مسافة 75 ميل، بينما تصل نسبة الشحن إلى 80% خلال 40 دقيقة.

أيضاً أشارت BMW في إعلانها الرسمي إلى أن مساعد قائد السيارة يأتي بمميزات جديدة، كما صممت مقصورة السيارة بتصميم يوفر الراحة بشكل أفضل لقائد السيارة، حيث تأتي اللوحة الأمامية الرقمية للسيارة بحجم 12.3 إنش، مع شاشة بحجم 14.9 إنش تدعم التحكم بخاصية اللمس.

ومن المقرر أن تأتي بعض المميزات في السيارة محجوبة، على أن تظهر هذه المميزات عند بدء الإستخدام، كما تعد سيارة iX الكهربائية من بين الإصدارات الأولى التي تأتي بتقنية 5G مدمجة، والتي ستدعم إتصال السيارة بالسيارات الأخرى أو إتصال السيارة بالشبكات.

ولقد أوضحت BMW خططها لبدء توفير سيارة iX الكهربائية بحلول 2021، إلا أن الشركة لم تكشف عن مستوى تسعير سيارة iX الكهربائية الفاخرة حتى الآن.

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