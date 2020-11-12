لعبة Fortnite قد تحصل على خدمة إشتراك في المستقبل المنظور

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات عديدة، كان المطورين يفضلون إطلاق ألعابهم مع نظام اللعب المجاني بحيث لا يفرضون على اللاعب دفع أي شيء لتحميل اللعبة، ولكن كان لدى اللاعبين خيار الدفع للحصول على البزات والأسلحة، وما إلى ذلك من العناصر الأخرى داخل اللعبة، وبالتالي هذا يسمح للمطورين بكسب المال من ألعابهم.

ومع ذلك، اللاعبون لا يشعرون بالكثير من المتعة مع هذا النوع من الألعاب، لأنهم في بعض الأحيان يشعرون أنها محدودة وأنه لا يمكنهم مواصلة إحراز التقدم على الرغم من أنه لا يدفعون شيئًا. ولهذا السبب تم إبتكار نظام الإشتراكات، وهو النظام الذي يبدو أن شركة Epic Games مهتمة بإستخدامه في لعبة Fortnite. وفقًا لـ Firemonkey على تويتر، فيبدو أن شركة Epic Games قامت بإرسال إستطلاع تطلب فيه من اللاعبين تقديم ملاحظاتهم للشركة بشأن إطلاق محتمل لخدمة تستند على نظام الإشتراك تُدعى Monthly Crew Pack.

مع خطة الإشتراك هذه، سيحصل اللاعبون على Fortnite Battle Pass، وبزة جديدة، فضلاً عن 1000 من العملة المتداولة في اللعبة كل شهر. يُمكن أيضًا أن يتم تسعير خطة الإشتراك المحتملة هذه بنحو 15.99 دولار أمريكي في الشهر. هذا يبدو مبلغًا كبيرًا بالنظر إلى أن خدمات الألعاب الأخرى تُعتبر أرخص، ولكن هذا إستطلاع فقط حاليًا مما يعني أنه لا يوجد ما يضمن أن يكون 15.99 دولار أمريكي هو السعر النهائي للخدمة، أو ما إذا كان سيتم إطلاق الخدمة في المقام الأول.

أطلقت شركات أخرى أيضًا خدمات الألعاب الخاصة بها والتي تستند على نظام الإشتراك، بما في ذلك شركة آبل التي قامت بإطلاق خدمة Apple Arcade، وهي الخدمة التي توفر لللاعبين مقابل رسوم شهرية إمكانية الوصول إلى العديد من الألعاب المتميزة الخالية من الإعلانات والعناصر القابلة للشراء داخلها.