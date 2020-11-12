تكنولوجيا: عروض مميزة على أمازون السعودية هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون الإلكتروني أفضل العروض على العديد من المنتجات بمختلف أنواعها عبر الإنترنت، وتشمل بعض هذه المنتجات خصومات خاصة لجميع العملاء. إليكم أفضل العروض التي يقدمها متجر أمازون بالسعودية هذا الأسبوع: جهاز Xbox Series X من مايكروسوفت السعر: 2299 ريال سعودي المواصفات: وسيط تخزين ذو حالة ثابتة SSD: مع وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة من الجيل التالي من مايكروسوفت، تم تحسين كل جانب من جوانب اللعب تقريبًا. حيث أصبحت عوالم الألعاب أكبر وأكثر ديناميكية ويتم تحميل الألعاب بسرعة كبيرة بلمح البصر

الاستئناف السريع: تتيح لك ميزة الاستئناف السريع الجديدة Quick Resume متابعة العديد من الألعاب من حالة التوقف على الفور تقريبًا، مما يعيدك إلى المكان الذي كنت فيه وما كنت تفعله، دون الانتظار عبر شاشات التحميل الطويلة.

التوصيل الذكي: مع التوصيل الذكي، يمكنك شراء لعبة معتمدة مرة واحدة والحصول على أفضل نسخة متاحة لأي جهاز ألعاب تقوم باستخدامه دائمًا.

الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد: إنه التطور القادم في تكنولوجيا الصوت، وذلك باستخدام خوارزميات متقدمة لخلق عوالم نابضة بالحياة وغامرة تضعك في قلب تجربتك.

دعم 120 إطارًا في الثانية: مع دعم يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، يسمح Xbox Series X للمطورين بتجاوز مخرجات 60 إطارًا في الثانية القياسية لصالح الواقعية المتزايدة أو الحركة السريعة. يمكنك الحصول عليه من هذا https://amzn.to/38wLCKH هاتف سامسونج جالكسي S20 ثنائي شرائح الاتصال – 128 جيجابايت + 8 جيجابايت السعر: 2666 ريال سعودي المواصفات: اللون: ازرق فاتح

نظام التشغيل: أندرويد

سعة التخزين: 128 جيجابايت

النوع: شريحتين

دقة الكاميرا: 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 64 ميجابكسل

بنية الشبكات: 4G LTE

الحجم: 6.2 بوصة

السعة: 3000 – 4000 مللي أمبير

الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت يمكنك الحصول عليه من https://amzn.to/3eOrmVP . تلفاز كي دي 55 بوصة من سوني Advertisements السعر: 2599 ريال سعودي المواصفات: تعزيز اللون والتباين بواسطة معالج x1 HDR 4K

مجموعة أوسع من الظلال ودرجات الألوان مع شاشة تريلومينوس

رؤية بتكنولوجيا Dolby Atmos

نظام عرض منزلي أبل/عرض هوائي أبل

إطار نحيف يمكنك الحصول عليه من https://amzn.to/3pq3EEv سماعة رأس لاسلكية بلوتوث ممتازة بخاصية عزل الضوضاء النشطة من ماستر اند دايناميك طراز ام دبليو 65 قياس واحد MW65S2 السعر: 1692 ريال سعودي المواصفات: تقنية بلوتوث لاسلكية: نطاق البلوتوث هو 3 أضعاف المتوسط بأكثر من 20 متر/65 قدم مع بطارية بعمر يصل إلى 24 ساعة.

سماعات رأس بخاصية عزل الضوضاء النشطة: هناك وضعان لقوة عزل الضوضاء يعملان على تصفية الضوضاء الخارجية غير المرغوب فيها والمصممة للتركيز والإلهام وتأخذ روحك إلى أي مكان تذهب إليه.

خامات ممتازة: مصنوعة من الألومنيوم المؤكسد خفيف الوزن والجلد الناعم لراحة فائقة. مقدار المعاوقة – 32 أوم؛ وسادات الأذن: مصنوعة من الذاكرة الرغوية المحاطة بجلد الخراف والقابلة للاستبدال

ميكروفونان مدمجان: استمتع بالترفيه أو قم بإجراء مكالمات هاتفية واضحة أو تحدث إلى مساعدك الصوتي، كل ذلك بدون النظر إلى هاتفك.

جودة الصوت: رائعة لجميع أنواع الموسيقى. توفر سماعات Mw65 توازنًا مثاليًا بين الصوت الجهوري والمتوسط والمرتفع، مما يمنحك صوتًا نقيًا وفائق الوضوح. يمكنك الحصول عليها https://amzn.to/3psE69I باور بنك محمول برايم 20 بي دي من جوي بسعة 20000 ميلي أمبير السعر: 115.99 ريال سعودي المواصفات: رقم الموديل: G-EB20COM-K

العلامة التجارية: جوي

عدد منافذ الشحن: 3

الأجهزة المتوافقة: متعدد

السعة: 20000 ميلي أمبير

يدعم تقنية بي دي بلس كيو سي 3.0 يمكنك الحصول عليه من https://amzn.to/3koPgbv . اعلان







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