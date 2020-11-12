الهاتف Realme V5 5G سيصل إلى الأسواق العالمية قريبًا تحت إسم Realme 7 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تتألف تشكيلة Realme 7 Series حاليا من Realme 7 و Realme 7 Pro و Realme 7i. ومع ذلك، يبدو أن شركة Realme تستعد لإضافة عضو رابع إلى التشكيلة يدعى Realme 7 5G لأنه تم اليوم رصد الهاتف يحصل على مصادقة الهيئة التنظيمية التايلاندية NBTC.

ومع ذلك، Realme 7 5G لن يكون هاتف جديد كلياً، فشهادة المصادقة الممنوحة له تقول أنه يحمل الإسم الرمزي RMX2111، وهو الاسم الرمزي الذي ارتبط سابقاً بالهاتف Realme V5 5G الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس الماضي والمتوفر حالياً في الصين فقط.

لم يتم الكشف عن اي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتف Realme 7 5G، ولكن جميع المؤشرات تقول أنه سيمثل النسخة العالمية من الهاتف Realme V5 5G.

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للتذكير، جاء الهاتف Realme V5 5G مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720 بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يتيح إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون 65 دقيقة.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme V5 5G كما يوحي إسمه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبالضبط شبكات Sub-6GHz المستقلة وغير المستقلة، ويضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.