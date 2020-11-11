اتبعوا هذه الخطوات لشراء هاتف في الـ Balck Friday

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - مع اقتراب الجمعة السوداء، وهو اليوم الذي تتهافت فيه الناس حول العالم لشراء المنتجات بأسعار منخفضة جدا، ليوم واحد فقط، ويحدث هذا اليوم ضجة عالمية واسعة بسبب الزحمة الكبيرة التي يتسبب بها .

وفي هذا اليوم يريد كل موقع ويب ومتجر أن تتسوق منه وغالبًا ما يكون صعبًا معرفة ما الذي يوفره لك مالك عند الشراء، ومن أصعب الأمور معرفة الأماكن التي تشتري منها في يوم الجمعة السوداء.

ثلاث قواعد لشراء هاتف في يوم الجمعة السوداء:

اشترِ الهواتف المجددة فقط إذا كان لديها ضمان جيد:

يقبل الكثير من تجار التجزئة الآن المقايضات للحصول على خصومات على الهواتف الجديدة، والسبب الأكبر هو أنه يمكنهم تجديد هذا الهاتف ثم بيعه مرة أخرى إلى شخص آخر وكسب المال مرتين.

لا حرج في شراء هاتف تم تجديده في يوم الجمعة السوداء خاصة إذا كنت قادرًا على توفير الكثير من النقود وما زلت تحقق شيئًا رائعًا، ولكن في العديد من المتاجر تفقد جزءًا أساسيًا من تجربة الهاتف الجديدة في هذه المعاملة. فإذا اشتريت هاتفًا بدون ضمان وحدث شيء ما للهاتف فأنت في ورطة.

لكن هذا شيء سهل تجنبه طالما أنك تتحقق لمعرفة ما إذا كانت الشركة التي تقوم بتجديد الهاتف تقدم ضمانًا، وفي بعض الحالات، على سبيل المثال Best Buy، يتم تقديم الضمان كخدمة إضافية بدلاً من تضمينه في سعر الهاتف. ويغطي هذا الضمان في كثير من الأحيان أكثر من ضمان المنتج الأصلي ولفترة أطول بكثير، ولكنه غالبًا ما يمثل تكلفة إضافية كبيرة على تكلفة الهاتف.

إذا كنت ستشتري هاتفًا مجددًا في يوم الجمعة السوداء فافعل لنفسك معروفًا واسأل عن الضمان قبل أن تفتح محفظتك.

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تحقق من سعر الهاتف قبل شهر من الشراء:

على سبيل المثال: يوجد هاتف على أمازون مع خصم 400 دولار على سعره الأصلي في تخفيضات يوم الجمعة السوداء وهذا ما يقرب من 50 في المئة خصم؛ وهذا العرض متاح أولاً لمشتركي Prime. لذلك تعد هذه الصفقة رائعة. لكن انتظر ثانية. لقد كان هذا الهاتف في الواقع أرخص بمقدار 50 دولارًا قبل شهر.

يحدث هذا كثيرًا ولكن بشكل خاص خلال يوم الجمعة السوداء حيث يرفع تجار التجزئة ببطء أسعار الأشياء التي يعلمون أنها ستبيع جيدًا إذا تم الترويج لها، وبعد ذلك عندما يقدمون (الخصم الضخم)، يتضح أنك لا تحصل على صفقة كبيرة على مشترياتك. وعدد قليل جدًا من المنتجات يصعب التنبؤ به على هذا الصعيد مثل الهواتف، والتي يمكن أن تنخفض أسعارها كثيرًا بمئات الدولارات بعد أشهر فقط من إطلاقها. وليس من السهل التنبؤ ومع وجود العديد من الهواتف الموجودة اليوم.

لكن هناك أدوات لخدمتك مثل: CamelCamelCamel التي تتيح لك إعداد تنبيهات انخفاض الأسعار لمنتجات معينة على أمازون حيث يتم عرض تاريخ تسعير هذا المنتج. وإذا كانت الصفقة على أمازون تبدو جيدة جدًا بحيث لا يمكن تفويتها، فيمكنك استخدام هذه الأداة لمعرفة مقدار ما كان عليه السعر قبل شهر لمعرفة مدى جودة الصفقة حقًا.

كن حذرًا من حزم الملحقات في الصفقات:

غالبًا ما تقدم المتاجر صفقات مذهلة على الهواتف التي تأتي يوم الجمعة السوداء خاصةً إذا كنت على استعداد لشراء زوج من الهواتف لإضافته إلى خطتك العائلية. ويجدر دائمًا التحقق من ماهية هذه العروض الترويجية، حيث إنها غالبًا ما تتضمن هواتف جديدة إلى حد ما، والتي يتم تخفيضها بشكل كبير لأول مرة في دورة حياتها.

ومع ذلك، ستنشئ شركات الاتصالات أحيانًا (صفقات مجمعة) للهواتف. وعادةً ما تجعلك هذه الصفقات تشتري هاتفًا بسعره الكامل، ولكن بعد ذلك تحصل على خصومات كبيرة على مجموعة من الملحقات. التي يتم رفع سعرها لتعتقد أنك حصلت على خصم كبير.

بدلاً من هذه الحزم، ابحث عن الصفقات التي تتيح لك اختيار الملحقات التي ترغب في الحصول عليها بخصم. بهذه الطريقة ستعرف أنك تحصل على الأشياء التي تريدها ويمكنك أن تكون أكثر انتقائية بشأن الأشياء التي تشتريها.