تكنولوجيا: ابل تطلق ثلاثة ألوان جديدة لسوارة Solo Loop وسوارة Sport Band لساعات ابل الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل ثلاثة من الإختيارات الجديدة في ألوان سوارة Solo Loop، وأيضاً ثلاثة من الألوان الجديدة لسوارة السيليكون Sport Band لساعة ابل الذكية.

يتوفر لمستخدمي ساعة ابل الذكية اليوم مزيد من الإختيارات في ألوان سوارة Solo Loop، حيث تقدم ابل السوارة بألوان البرتقالي، والأزرق الفاتح، وأيضاً اللون الأرجواني الداكن.

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كما تتوفر الألوان الثلاثة لسوارة ساعة ابل الذكية Sport Band المميزة بتصميم من السيلكون، إلا أن هذه الألوان لا تتوفر لسوارة Braided Loop، أو سوارة Sport Loop band.

يذكر أن ابل توفر الألوان الجديدة في سوارات الساعات الذكية لتتوافق مع الموسم الجديد، إلا أن ألوان البرتقالي والأرجواني لا تتوافق مع فصل الشتاء، بينما تتوافق ألوان الأبيض والأزرق مع هذا الموسم.

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