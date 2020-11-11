MediaTek تكشف عن معالجين جديدين مُصممان لحواسيب Chromebook

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن المعالج MediaTek Dimensity 700 5G الذي يستهدف الهواتف الذكية، فقد قامت شركة MediaTek كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن معالجين جديدين أخرين يستهدفان حواسيب Chromebook، والمعالجين المعنيين هنا هما MediaTek MT8195 و MediaTek MT8192.

MediaTek 8195 هو المعالج الأكثر تقدمًا بين الإثنين، فهو مصنوع بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 6 نانومتر من قبل شركة TSMC، ويضم أربعة أنوية Cortex-A78 الأحدث من شركة ARM، إضافة إلى أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى.

هذا المعالج يضم كذلك معالج الرسوميات الخماسي النوى Mali-G57، ووحدة لتسريع المعالجة تمتاز بقوة 4 TOPS، وهي الوحدة التي يمكن إستخدامها للتعرف على الأصوات والصور. وعلاوة على ذلك، فقد تم تصميم المعالج MediaTek MT8195 كذلك لدعم Dolby Vision وتكنولوجيا الصوت المحيطي 7.1 Surround Sound، فضلا عن AV1.

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أما بخصوص المعالج MediaTek MT8192، فهو مصنوع بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر الأقدم ويستخدم أربعة أنوية Cortex-A76 التي تم إطلاقها قبل عامين من الآن. وحدة تسريع المُعالجة APU هي أبطأ أيضًا في المعالج MediaTek MT8192 الجديد، فسرعتها محدودة في 2.4 TOPS. ومع ذلك، فلا يزال هذا المعالج يحتفظ بمعالج الرسوميات Mali-G57 الخماسي النوى والذي يستطيع تشغيل شاشات بدقة تصل إلى 1440p وبمعدل تحديث يصل إلى 60Hz أو شاشات بدقة FullHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وتجدر الإشارة إلى أن كلا المعالجين يمتازان بدعم PCIe Gen 3 و UBS 3.2 Gen 1.

سيتم إطلاق أولى حواسيب Chromebook التي تستخدم المعالجات الجديدة في الربع الثاني من العام 2021، وبالتالي هذا يعني أن هناك العديد من حواسيب Chromebook الجديدة القادمة في الطريق.