MediaTek تكشف النقاب رسميًا عن المعالج MediaTek Dimensity 700 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة MediaTek سعيها لتوفير المزيد من هواتف 5G الإقتصادية، وأحدث خطوة من الشركة في هذا الإتجاه هي الإعلان عن المعالج MediaTek Dimensity 700 5G، وهو معالج يستند على تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر على غرار المعالج MediaTek Dimensity 720 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.

أهم عنصر في المعالج MediaTek Dimensity 700 هو قدومه مع مودم 5G يدعم سرعة تحميل تصل إلى 2.77 جيجابت في الثانية، والإنتقال السلس بين أطياف 5G. وعلاوة على ذلك، فهذا المودم المُستخدم هنا يدعم Dual SIM و Dual Standby و VoNR، فضلاً عن دعم نطاق 5G NR العالمي، وتقنية MediaTek 5G UltraSave التي تهدف لتوفير الطاقة.

المعالج MediaTek Dimensity 700 الجديد يضم نواتين من فئة Cortex-A76 بتردد 2.2GHz، وستة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 2.0GHz. هذا المعالج يستطيع الإقتران مع ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X، والذاكرة التخزينية السريعة UFS 2.2.

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وبالإضافة إلى ذلك، يضم المعالج MediaTek Dimensity 700 الجديد كذلك معالج الرسوميات Mali-G57 MC2، ويدعم شاشات بدقة تصل إلى +FullHD وبمعدل تحديث يصل إلى 90Hz، فضلا عن كاميرا بدقة تصل إلى 64 ميغابكسل تستطيع تصوير الفيديوهات بدقة FullHD وبمعدل 30 إطار في الثانية كحد أقصى، فضلاً عن إلتقاط الصور مع ميزات مثل تقليل التشويش المتعدد الإطارات والعديد من التحسينات ذات الصلة بالذكاء الإصطناعي.

وبالحديث عن الذكاء الإصطناعي، فالمعالج MediaTek Dimensity 700 الجديد يدعم كذلك المساعدين الرقميين من شركات مثل Google و Amazon و Alibaba و Baidu و Tencent.