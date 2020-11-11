تكنولوجيا: تحديث Google Photos يتيح للمستخدمين تدريب الذكاء الإصطناعي لإدراك محتوى الصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث جديد لتطبيق Google Photos على منصة الأندوريد لدعم المستخدمين بميزة تدريب الذكاء الإصطناعي لإدراك محتوى الصور بكفاءة أعلى، وتصنيف الصور وفقاً للفئات المختلفة بآداء أفضل.

يمكن لمستخدمي تطبيق صور جوجل الآن توجيه تقنية الذكاء الإصطناعي الخاصة بجوجل لدعم تطوير خوارزمية التطبيق للعمل بكفاءة أفضل، حيث سيتاح للمستخدم تحديد مجموعات الصور المفضلة، والرسوم المتحركة المفضلة أيضاً، كما سيتاح للمستخدم تحديد محتوى الصور.

ومن المقرر أن تأتي الميزة الجديدة في تدريب تقنية الذكاء الإصطناعي في الإصدار الجديد من تطبيق Google Photos على منصة الأندوريد، كما أن الميزة إختيارية.

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أيضاً من المقرر أن يتم تمكين ميزة تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي عبر إختيار “Help improve Google Photos”، ومن ثم سيتاح للمستخدم تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي لتقدم دعم أفضل في تطبيق صور جوجل لإدراك الصور.

كما سيظهر للمستخدم عدد 4 إختيارات عند النقر على الميزة، حيث تتيح الميزة الأولى تحديد الطباعة المفضلة في الصور، كما تدعم الميزة الثانية تحديد الرسوم المتحركة المميزة وأيضاً مجموعات الصور المفضلة، ويتيح الإختيار الثالث تحديد الصور وفقاً للأحداث والمناسبات، بينما يدعم الإختيار تحديد محتوى الصور.

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