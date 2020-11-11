ميزة الترجمة في المتصفح Safari تتوسع إلى المزيد من البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى أهم مزايا المتصفحات مثل Google Chrome في أنه مُطور من قبل شركة جوجل، وهذا ما يعني بأنه مصمم ليكون متكاملاً مع خدمات جوجل الأخرى. هذا يعني أنه سواء كنت تستخدم هاتف أو حاسوب، طالما أنك تستخدم المتصفح Google Chrome، فيمكنك ترجمة مواقع الويب بسرعة و سهولة بدلاً من الإعتماد على برامج أو تطبيقات أخرى.

قررت آبل إضافة ميزة مماثلة في المتصفح Safari الخاص بها مع أحدث الإصدارات من نظامي iOS و macOS، ولكن الغريب أن الميزة كانت متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. والخبر السار أنه وفقاً لتقارير مختلفة من مستخدمي المتصفح Safari، فيبدو أنه يتم الآن إصدار ميزة الترجمة في المتصفح Safari في المزيد من البلدان في الوقت الذي نكتب فيه هذا التقرير.

ولكن هذا يعني أيضاً أنه من غير الواضح من هم المستخدمين المؤهلين للحصول على هذه الميزة الآن وكيف يمكنهم الحصول عليها. يبدو أن تحديث iOS 14.2 لا يُعالج المسألة، إن لم يتم حل المشكلة عندك فهذا يعني أنك في منطقة لا تتوفر فيها الميزة، أو عليك الإنتظار حتى تشق طريقها إليك.