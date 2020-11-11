سامسونج تستعد لإختبار تحديث Android 11 على دفعة جديدة من هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار النسخة التجريبية من تحديث Samsung One UI 3.0 الذي يستند على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل لكل من Galaxy S20 Series و Galaxy Note 20 Series. ومع ذلك، فقد أعلنت الشركة الكورية اليوم أنها ستوسع إختباراتها لتحديث Samsung One UI 3.0 لتشمل ثمانية أجهزة أخرى، بما في ذلك Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2 5G و Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 و Galaxy S10 و Galaxy S10 5G و Galaxy S10e و +Galaxy S10.

ستكون الوحدات الكورية من هذه الهواتف الذكية هي أولى الوحدات التي ستحصل على تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي، ولكن يُمكنك أن تتوقع وصول هذا التحديث التجريبي لملاك هذه الهواتف الذكية في المزيد من البلدان قريبًا.

لم تكشف شركة سامسونج عن التاريخ الدقيق الذي ستقوم فيه بإطلاق تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي لهذه الدفعة الجديدة من أجهزتها حتى الآن، ولكن بمجرد أن يتم إطلاقه، سيكون بإمكانك التسجيل لإختبار تحديث Samsung One UI 3.0 على هاتفك الذكي عن طريق التسجيل في تطبيق Samsung Members.

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كما سبق وأشرنا، يستند تحديث Samsung One UI 3.0 على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل، وبغض النظر عن جلب واجهة مستخدم جديدة، فإنه يوفر أيضًا ميزات جديدة. يمكنك التوجه إلى هذا المقال المفصل هنا لمعرفة المزيد عن تحديث Samsung One UI 3.0.