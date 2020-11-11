تكنولوجيا: الكشف عن تصميم كرت الشاشة الجديد AMD RX 6800 XT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة AMD لإطلاق الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة Big Navi، واليوم يكشف عن صور توضح تصميم كرت الشاشة AMD RX 6800 XT.

تنطلق قريباً إصدارات AMD الجديدة من كروت الشاشة المميزة بمعمارية RDNA 2، ولقد أوضحت الصور الرسمية التي نشرت من عملاق تصنيع كرت الشاشة AMD تصميم الإصدار الجديد Radeon RX 6800 XT PULSE، وأيضاً تصميم RX 6800 XT Nitro Plus.

ويظهر كرت الشاشة Radeon RX 6800 XT Nitro Plus باللون الرمادي والأسود، مع تصميم مميز بخطوط مائلة، كما يظهر الشعار بإضاءة RGB مميزة، لتظهر بوضوح أكثر في صندوق أجهزة الحاسب المكتبي.

وتقدم AMD كروت الشاشة بتصميم يعبر بشكل مثالي عن الهدف الرئيسي لهذه الفئة من كرت الشاشة، التي تطور لدعم اللاعبين، كما أن تصميم البطاقات مميز بكافة التكوينات من المراوح، والترانزستورات إلى جانب السيليكون، أيضاً من المتوقع أن تمثل مصدر جذب للاعبين لأجهزة الحاسب المميزة بإضاءة بألوان RGB.

أيضاً كشفت الصور عن تصميم كرت الشاشة Radeon RX 6800 XT PULSE الذي يأتي قريباً بتكلفة أقل، حيث يظهر كرت الشاشة بتصميم باللون الأسود والرمادي مع خطوط باللون الأحمر، كما تضم كرت الشاشة ثلاثة من المراوح المصفوفة، أيضاً تتميز البطاقة بتصميم كبير الحجم.

من جانب أخر تقدم AMD كرت الشاشة Radeon RX 6800 XT PULSE بآداء قوي رغم التصميم كبير الحجم للبطاقة، كما أنها ستدعم المستخدم بنظام تبريد جيد دون أن ترتفع الحرارة مع الآداء القوي.

وتضم البطاقة منفذ HDMI، و3 من توصيلات DisplayPort حيث يمكن لهذه المنافذ أن تدعم إخراج جودة عرض تصل إلى 8K، كما تستهدف كلا البطاقتين دعم دقة عرض 4K عند 60 إطار لكل ثانية، حيث تستهدف AMD منافسة كرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 3080 في الأسواق.

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