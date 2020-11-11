هواتف ولوحيات سامسونج تُعتبر الآن جزءًا من برنامج Android Enterprise Recommended Program

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإطلاق برنامج Android Enterprise Recommended Program في العام 2018 لمساعدة رجال الأعمال على إختيار وإدارة وتوفير الأجهزة لموظفيهم. تتمثل أكبر ميزة لبرنامج Android Enterprise Recommended Program في أنه يخبر الشركات عن الأجهزة الجاهزة ليتم إستخدامها في المؤسسات والشركات والتي تلبي جميع متطلبات الآمان. أما وقد قلنا ذلك، فإن سامسونج تُعتبر أحدث شركة تنضم إلى برنامج Android Enterprise Recommended Program والذي يتضمن بالفعل معظم الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد.

ستتمكن الشركات الآن من الإختيار بين Google Zero Touch Enrollment أو Knox Mobile Enrollment التابع لشركة سامسونج. تتضمن القائمة الحالية لأجهزة سامسونج المؤهلة عدد محدود من الأجهزة التي تعمل بنظام Android 11 والإصدارات الأعلى، مثل Galaxy S20 Series و Galaxy Note 20 Series و Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7، بالإضافة إلى الأجهزة المتينة، بما في ذلك Galaxy XCover Pro.

في حالة إذا لم تسمع عن Google Zero Touch Enrollment، فهو يتيح لفُرق تكنولوجيا المعلومات في الشركات توزيع الأجهزة المملوكة للشركة بكميات كبيرة على الموظفين دون الحاجة إلى إعداد كل جهاز يدويًا. يفتح المستخدمون فقط العلبة ويبدأون في إستخدام الجهاز نظرًا لأن الإدارة والتطبيقات والإعدادات تكون كلها مُعدة مسبقًا.

يتضمن الحد الأدنى لمتطلبات الأجهزة التي تندرج ضمن برنامج Android Enterprise Recommended Program الذي وضعته شركة جوجل في العام 2018 ذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، ومعالج يعمل بتردد 1.4GHz، فضلا عن 8 ساعات من عمر البطارية، وكاميرا أساسية بدقة 10 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل. تحتاج الأجهزة المُنخرطة أيضًا في البرنامج إلى أن تكون مؤهلة للحصول على تحديث أندرويد رئيسي واحد على الأقل في دورة حياتها.