آبل لن تقوم بإطلاق الجيل المقبل من iPhone SE في النصف الأول من العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - تحمس عشاق شركة آبل كثيرًا عندما قامت الشركة بإطلاق الهاتف iPhone SE 2020 بسعر معقول في شهر أبريل الماضي، ولكن يبدو أنهم لن يحصلوا على نسخة 2021 منه. وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فيبدو أن شركة آبل لا تُخطط لإطلاق الهاتف iPhone SE 2021 في النصف الأول من العام 2021.

كان هذا التوقع جزءًا من تحليل أكبر لسوق العدسات بشكل عام، فهناك ما يصل إلى أربعة شركات تخوض معركة شرسة لتوفير عدسات الكاميرات لتشكيلة iPhone 13 Series، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على إعداد وإنتاج iPhone SE 2021.

كشف المحلل Ming-Chi Kuo أن العام 2021 سيشهد منافسة شديدة حيث قد تخسر شركة Taiwan Genius Electronic Optical الطلبات لصالح كل من Taiwan Largan Precision و Semco، إضافة إلى شركة Sunny Optical التي تُعتبر حديثة العهد على سوق العدسات.

لا يذكر التقرير أي شيء عن إمكانية صدور الجيل المقبل من iPhone SE في النصف الثاني من العام 2021، ولكن عادة ما تكون هذه الفترة الزمنية مخصصة للأجهزة الرائدة ومن غير المرجح إن لم يكن من المستحيل أن نرى iPhone SE 2021 يصل إلى جانب تشكيلة iPhone 13 Series.