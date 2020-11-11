ظهور تقارير من الصين تؤكد حصول كوالكوم على ترخيص لإستئناف العمل مع Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Huawei غير قادرة حاليًا على تصنيع معالجات HiSilicon الخاصة بها ويجب على الشركة أن تبحث عن مزودين آخرين مثل Mediatek. اليوم، ذكر تقرير من الصين أن شركة كوالكوم قد تلقت بالفعل ترخيصًا لتزويد Huawei أيضًا بالمعالجات، مما زاد من خياراتها.

وفقًا للتقرير، ستتمكن كوالكوم من تلبية طلب Huawei فقط إذا كانت علامتها التجارية الفرعية Honor بعيدة عن أكتاف الشركة الصينية، فحاليا لا تملك شركة كوالكوم القدرة على إضافة ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم إلى محفظتها.

ومع ذلك، مع الإعلان الوشيك عن بيع Honor لشركة Digital China مقابل 100 مليار يوان صيني ( 15 مليار دولار )، قد يتغير المشهد قليلاً. حاليًا، تواجه شركة كوالكوم مشكلة أخرى، فهي شركة أمريكية ويتوجب عليها الحصول على ترخيص خاص للعمل مع Huawei كجزء من الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

في وقت كتابة هذا المقال، لم نتمكن من العثور على أي أدلة أو مستندات رسمية حصلت عليها كوالكوم تؤكد أنها حصلت على مثل هذا الترخيص، على الرغم من أنه تأكد رسمياً أنها تقدمت بطلب للحصول على هذا الترخيص في شهر سبتمبر، ولكننا سنواصل ترقب الوضع وسنوافيكم بأحدث المعلومات التي نحصل عليها حول هذا الموضوع.