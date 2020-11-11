OnePlus Nord SE قادم مع المعالج Snapdragon 765G، وسيدعم الشحن السريع بقوة 65W

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus عن الهاتف OnePlus Nord في شهر يوليو الماضي، وقامت بعد ذلك بإطلاق كل من OnePlus Nord N100 و OnePlus Nord N10 5G في أواخر الشهر الماضي. والآن، وردتنا معلومات جديدة مفادها أن شركة OnePlus تعتزم إطلاق هاتف آخر يُدعى OnePlus Nord SE، وسيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 765G على غرار الهاتف OnePlus Nord الحالي.

يشير المصدر كذلك إلى أن الهاتف OnePlus Nord SE سيضم شاشة AMOLED بحجم لا يزال مجهولاً وبدقة تصل إلى +FullHD. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh وسيدعم الشحن السريع بقوة 65W، وهي تقنية الشحن السريع التي ظهرت لأول مرة على OnePlus 8T.

الهاتف OnePlus Nord SE يحمل الإسم الرمزي ” Ebba ” وسيُباع في الهند وأوروبا. ليست هناك حاليًا أي معلومات من شركة OnePlus حول الهاتف OnePlus Nord SE حتى الآن، ولكن المصدر يقول أن الهاتف سيصدر بعد فترة وجيزة من OnePlus 9، والذي يُشاع أنه سيصل في شهر مارس من العام 2021.