MediaTek تعتزم إطلاق معالج رائد جديد بتقنية 6 نانومتر وبمعمارية مشابهة لـ Exynos 1080

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة MediaTek بتزويد الشركات المصنعة للهواتف الذكية بالكثير من المعالجات المتوسطة والإقتصادية التي تمتاز بدعمها لشبكات الجيل الخامس 5G، ولكن الشركة التايوانية قررت تصعيد لعبتها مؤخرًا ويبدو الآن أنها مستعدة لتخطو خطوة أخرى نحو الأمام. ووفقا للمسرب الصيني البارز Digital Chat Station الذي لطالما كان موثوقًا في الماضي، فسوف يتم تصنيع المعالج الرائد المقبل لشركة MediaTek بإستخدام تكنولوجيا 6 نانومتر وسيستخدم نفس المعمارية المستخدمة في المعالج Exynos 1080 القادم من سامسونج.

يحتوي معالج MediaTek القادم والذي يُعرف حاليًا بالإسم الرمزي MediaTek MT689x على معالج الرسوميات Mali-G77، وأوضح المصدر الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات أن هذا المعالج القادم من MediaTek سيصل إلى أكثر من 600 آلف نقطة على منصة إختبارات الأداء AnTuTu مما سيضعه بجوار Snapdragon 865 و +Snapdragon 865 من حيث الأداء الخام.

من المحتمل أن يكون المُعالج الجديد عبارة نُسخة مُحسنة من المعالج +MediaTek Dimensity 1000 الحالي الذي تم تصنيعه بإستخدام تقنية 7 نانومتر، وقد تكون هناك هواتف في الصين قادرة على إستخدامه مع إبقائها سعرها في حدود 300 دولار أمريكي تقريبًا.

هذا السعر مُتداول بالفعل في الصين، فالهاتفين Redmi K30 Ultra و Realme X7 Pro يستخدمان المعالج +MediaTek Dimensity 1000 ويُكلفان من 300$ إلى 330$.