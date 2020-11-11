سامسونغ تخفض سعر جهاز Galaxy Tab S6 إلى نصف الثمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 4 ساعات

أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية عن تخفيض سعر جهاز (Galaxy Tab S6) اللوحي المتوسط المواصفات إلى نصف الثمن.

ويمكن الآن شراء نسخة الواي فاي فقط من التابلت (Galaxy Tab S6 Wi-Fi) في الولايات المتحدة بسعر منخفض يصل إلى 319 دولارا، بانخفاض كبير عن سعره الأصلي البالغ 649 دولارا.

ويعرض طراز 256 جيجابايت مقابل 399 دولارا بعد عرضه بـ 729 دولارا، كما عرضت الشركة نسخة الاتصال (Galaxy Tab S6 LTE) بسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 399 دولارا بدلاً من 729 دولارا.

وبالرغم من أن هناك إصدارا أحدث في سلسلة لوحيات ”سامسونغ“، وهو (Galaxy Tab S7)، فإن الإصدار الأقدم (Galaxy Tab S6) الذي صدر العام الماضي لا يزال أحد أقوى الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل ”أندرويد“ في السوق، كما أنه مزود بمجموعة من أفضل مكونات الأجهزة الموجودة مثل قلم S Pen ومجموعة كاملة من تطبيقات S Pen.

ومن المقرر أن يحصل العملاء أيضا خلال هذه الصفقة على شهرين من (YouTube Premium) مجانا عند شراء الجهاز اللوحي، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خصم 10٪ على (Galaxy Buds +).

ويمكن أيضا الحصول على ملحقات مثل لوحة مفاتيح (Book Cover Keyboard) لجهاز (Galaxy Tab S6) بسعر أقل، ويمكن اقترانها مع الجهاز اللوحي نفسه، وتبلغ تكلفة هذا الملحق 179 دولارا عند شرائه بشكل منفصل، إلا أن الشركة تقدمه بشكل منفصل مقابل 45 دولارا عند شرائه مع اللوحي.

وعن مميزات الجهاز، يأتي (Galaxy Tab S6) بشاشة OLED بقياس 10 بوصات مع مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع، ويمتلك كاميرتين واحدة بدقة 13 ميجابكسل والأخرى بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل.