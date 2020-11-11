أبل تطلق نظامها الجديد macOS Big Sur

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 4 ساعات

تستعد شركة “أبل” الأمريكية لطرح الجيل الجديد من نظام التشغيل الجديد خلال الفترة القليلة الماضية .

أعلنت شركة ”أبل“ ، عن موعد طرح الجيل القادم من نظام تشغيل (macOS Big Sur)، مؤكدة أنه سيكون متاحًا يوم 12 نوفمبر.

ويعتبر (Big Sur) الإصدار الرئيسي التالي لنظام (macOS) والذي يتيح دعم أجهزة ”ماك“ التي ستعمل بشرائح (Apple Silicon)، بما في ذلك (MacBook Air) و(MacBook Pro) و(Mac mini) التي تم الإعلان عنهما بجانب شرائح (Apple M1) الجديدة من ”أبل“.

وسيقدم نظام التشغيل الجديد دعمًا للتطبيقات العالمية المصممة للتشغيل على شرائح (Apple Silicon)، بالإضافة إلى أجهزة ماك المستندة إلى معالجات (Intel x86)، بالاضافة إلى ذلك سيدعم نظام (Big Sur) أيضًا تطبيقات iOS وiPadOS في الأصل.

ويتميز (Big Sur) بمجموعة من التغييرات الهامة، بما في ذلك تصميم جديد تمامًا وتحديث لمتصفح سفاري وشكل جديد في تطبيقات الرسائل والبريد والإشعارات وعناصر واجهة مستخدم جديدة وغيرها.

ومن المقرر أن يتوفر نظام التشغيل لأجهزة أي ماك من 2014 والأحدث وأجهزة ”أي ماك برو“ و“ماك برو“ من 2013 والأحدث وأصدرت ”ماك ميني“ من 2014 والأحدث وأجهزة ”ماك بوك أير“ و“ماك بوك برو“ من 2013 وما يعقبها وأجهزة ”ماك بوك“ من 2015 والأحدث.