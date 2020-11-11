تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير هاتف جديد بتصميم يحاكي MI MIX ALPHA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور مسربة ثلاثية الأبعاد لتصميم جديد في الهواتف الذكية من العملاق الكوري، حيث يظهر هاتف سامسونج بتصميم يحاكي إصدار شاومي MI MIX ALPHA.

سجلت سامسونج في وقت سابق براءة إختراع جديدة في تصميم الهواتف الذكية، ولقد نشر موقع LetsGoDigital صور ثلاثية الأبعاد ترتكز على براءة الإختراع، والتي أوضحت تصميم هاتف سامسونج المميز بشاشة منحنية waterfall، ويأتي بتصميم منزلق يحاكي Mi Mix 3 حيث تختفي الكاميرات داخل هيكل الهاتف.

ويضم الجزء العلوي من هاتف سامسونج شاشة منحنية waterfall، كما يأتي الهاتف بشاشة من الجهة الخلفية أيضاً وهو تصميم يحاكي هاتف Mi Mix Alpha الذي يتميز بالشاشة التي تحيط بالهاتف من الجهتين.

وتشير براءة الإختراع إلى أن الهاتف يأتي بتصميم من مادة الأكريليك الشفافة، كما يأتي الهاتف دون كاميرة أمامية واضحة في الشاشة، حيث يمكن للمستخدم التبديل إلى الشاشة الخلفية التي تستخدم أيضاً كعدسات viewfinder.

كما يضم الهاتف كاميرات محجوبة أسفل الشاشة، كما تضم الشاشة الفرعية مستشعر للبصمة، والتي تتضمن مكبرات صوتية ستريو، مع بعض المستشعرات الأخرى أسفل الشاشة.

أيضاً يظهر الهاتف دون أي منافذ أو أزرار فعلية، كما تشير براءة الإختراع إلى أن الهاتف بمستشعر خاص بتقنية جديدة، ويدعم شريحة eSIM والشحن اللاسلكي.

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