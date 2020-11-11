تكنولوجيا: ابل لن تطلق إصدارها الجديد من هاتف iPhone SE في النصف الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المحلل Ming-Chi Kuo تقرير جديد مؤخراً يؤكد من خلاله على أن شركة ابل لن تقدم إصدارها الجديد من هاتف iPhone SE في النصف الأول من 2021.

كانت شركة ابل قد قدمت هاتفها iPhone SE للعام 2020 خلال شهر أبريل، حيث جاء بتكلفة منخفضة مقارنة بإصدارات ابل الأخرى، إلا أن المحلل Ming-Chi Kuo كشف عن أن ابل لن تقدم الإصدار الجديد iPhone SE في النصف الأول من العام المقبل نتيجة لتنافس موردي ابل للتركيز على سلسلة iPhone 13 القادمة.

ولقد كشف تقرير المحلل Ming-Chi Kuo عن تنافس 4 من موردي ابل لتوفير الكاميرات الخاصة بسلسلة iPhone 13، وهو السبب الرئيسي لتأخير عملية إنتاج iPhone SE للعام 2021.

أيضاً أوضح التقرير أن شركة Genius Electronic Optical التايوانية قد تخسر موقعها كأحد موردي ابل لصالح شركة Largan Precision التايوانية، وSamsung Electromechanics أو شركة Sunny Optical التي بدأت المنافسة مؤخراً.

يذكر أن ابل تخصص النصف الثاني للكشف عن الإصدارات الرئيسية من هواتف الأيفون، لذا تقدم سلسلة iPhone 13 في النصف الثاني، أيضاً لا يكشف التقرير عن موعد محدد لإطلاق iPhone SE للعام 2021.

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