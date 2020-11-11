تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط هواوي لبيع قطاع الهاتف في HONOR بقيمة 15 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شبكة رويترز تقرير جديد توضح من خلاله خطط هواوي لبيع قطاع الهاتف في علامتها الفرعية HONOR في صفقة بقيمة 15 مليار دولار لشركة Digital China.

يعود تقرير رويترز من جديد ليؤكد على خطط هواوي القادمة لبيع قطاع الهاتف في شركة HONOR، حيث كشف التقرير عن تفاصيل جديدة لهذه الصفقة التي ستشمل جميع أصول الشركة، وموظفي الشركة الذين يصل عددهم إلى 7000 موظف، إلى جانب أعمال البحث والتطوير وإدارة سلاسل التوريد.

ويشير تقرير رويترز إلى أن قرار بيع قطاع الهاتف في علام هواوي الفرعية HONOR يأتي نتيجة للقيود الأمريكية التي فرضت على العملاق الصيني هواوي والتي انتهت بقطع الإمدادات وسلاسل التوريد عن هواوي والتي شملت TSMC، وبالتالي صعوبة إستمرار الشركة في إنتاج الهواتف الذكية المميزة مع توقف الشركة عن تطوير سلسلة رقاقات Kirin.

من جانب أخر يشير تقرير رويترز إلى أن هواوي إستعدت لبيع علامة HONOR التجارية منذ شهر أبريل الماضي، لذا من المتوقع أن تكشف العملاق الصيني رسمياً عن تفاصيل هذه الصفقة خلال الفترة القادمة، كما سيتم الكشف عن التوقعات القادمة لعلامة HONOR، وفرصها القائمة للخروج من القيود الأمريكية بعد إنتهاء الصفقة.

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