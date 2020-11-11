- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كشفت تسريبات جديدة عن هاتف سامسونغ الجديد ”Galaxy M12″، حيث أظهرت بعض الصور أن الهاتف جاهز للوصول إلى الأسواق قريبا .
وتم تسريب صورة عبر الإنترنت، إلى جانب المواصفات، كاشفة عن تصميمه من الخلف والميزات الرئيسية فيه.
في الأسبوع الماضي، ظهرت صورة مسربة عبر الإنترنت، تشير إلى أن اللوحة الخلفية للهاتف تحمل رقمين نموذجيين (SM-M127F و SM-F127G) ، لكن تشير الصور الحية الآن إلى وجود رقم طراز واحد فقط SM-M127F.
وتظهر الصور الجديدة للهاتف، اللوحة الخلفية ذات لون مزدوج وتصميم لامع في الأسفل، مزودًا بإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية في وحدة مربعة الشكل مزودة بفلاش LED.
وبالنسبة للمواصفات، يمكن أن يكون هناك مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب ومنفذ USB من النوع C ومقبس سماعة الرأس وشبكة مكبر الصوت في الجزء السفلي، وستكون أزرار التحكم في الصوت وأزرار الطاقة على الجانب الأيمن من الإطار بينما سيكون مدخل بطاقة SIM على الجانب الأيسر.
وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة بحجم 6.7 بوصة مع فتحة دائرية تستوعب كاميرا سيلفي، وقد يحتوى على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب تقنية الشحن السريع.
ومن المرجح أن يكون سعر الهاتف أقل من 20,000 روبية أي ما يعادل 269.25 دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Galaxy M12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.