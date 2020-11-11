لهذا السبب..أبل توقف إنتاج آيباد ميني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ 3 دقائق

كشف موقع متخصص في التكنولوجيا ، أن شركة أبل الأمريكيةتتوجه إلى وقف خط إنتاج ”أيباد ميني“ .

وذكر موقع ”The Verifier“ أن جهاز ”iPhone“ القابل للطي سيكون مزيجا من iPhone و iPad mini، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بنظام iPadOS.

ودأبت ”أبل“ على التروي وعدم التعجل في السير وراء الموجات التقنية المتسارعة، إذ تأخرت نحو 3 أعوام حتى الآن عن ركب الشركات التي أنتجت هواتف قابلة للطي مثل: سامسونغ، وهواوي.

وأفادت معلومات، غير مؤكدة حتى الآن، بأن أول جهاز ”أيفون“ قابل للطي سيوفر ما لا يقل عن 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين، ويبدو أن الطراز الأساسي سيأتي بتكلفة 1499 دولارا، ويبدو معقولا بالنظر إلى أن Galaxy Z Fold 2 يكلف 1999 دولارا.

كما يمكن أن يحتوي على شاشة LED صغيرة، حيث تعتزم ”أبل“ الانتقال إلى هذه التقنية أولا، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه في نوفمبر 2022.

وتلتزم شركة ”أبل“ بإصدار جهاز قابل للطي عاجلا أم آجلا، كما يتضح من العديد من براءات الاختراع، وعلى ما يبدو أن ”غوغل“ تستعد أيضا لإصدار جهاز Pixel القابل للطي، وفي الوقت نفسه، أطلقت كلا من LG و Microsoft هواتفها القابلة للطي.