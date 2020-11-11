تطبيق جديد من Apple Watch لعلاج الكوابيس بعد الصدمات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ 8 دقائق

أعلنت شركة أبل عن إضافة تطبيق جديد من شأنه المساعدة في علاج الاضطرابات النفسية المصاحبة لحوادث الصدمة .

وتقدم ساعة ”أبل“ الذكية (Apple Watch) تطبيقا للمساعدة في علاج اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، مع كونه تطبيقا متاحا للمستخدمين بموجب وصفة طبية فقط.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تطبيق (NightWare) لساعة أبل الذكية (Apple Watch) للمساعدة في علاج اضطراب ما بعد الصدمة، مع كونه تطبيقا متاحا بموجب وصفة طبية فقط.

وتسمح الموافقة على تطبيق (NightWare) بتسويقه كمساعد في التقليل المؤقت من اضطراب النوم المرتبط بالكوابيس لدى البالغين، ومن ضمنهم أولئك الذين يعانون من اضطراب الكوابيس، أو الذين يعانون من خلل في النوم بسبب اضطراب ما بعد الصدمة.

ويستخدم التطبيق المستشعرات الموجودة ضمن ساعة ”أبل“ لمراقبة حركات الجسم ومعدل ضربات القلب أثناء النوم، التي يتم تحليلها واستخدامها لإنشاء ملف تعريف النوم للمريض.

وإذا تم الكشف عن أن المريض يمر بكابوس، من خلال مقارنة الحركات والنبض مع ملف تعريف النوم، فإن ساعة ”أبل“ تهتز لتعطيل الأحلام السيئة والحفاظ على النوم، وإخراجه من الكابوس.

وكان اختبار التطبيق، الذي استمر 30 يوما وشمل 70 مريضا، إلى أنه كان ناجحا في تحسين نوعية النوم لمن يعانون.

ولا يستخدم التطبيق بمفرده وبشكل غير منضبط، ويتم استخدامه مع أدوية اضطراب ما بعد الصدمة الموصوفة والعلاجات الأخرى، وتحت إشراف مقدم الرعاية الصحية.