تكنولوجيا: Qualcomm تنجح في الحصول على ترخيص لبيع الرقاقات لشركة هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من الصين اليوم على أن شركة Qualcomm قد نجحت في الحصول على ترخيص لبدء بيع رقاقات المعالج لهواوي خلال الفترة القادمة.

توقفت شركة هواوي خلال الفترة الماضية عن إصدار الرقاقات الخاصة بالشركة من HiSilicon نتيجة للقيود الأمريكية التي فرضت على سلاسل توريد الشركة، ومع خروج هواوي من المنافسة من سوق المعالجات، بدأت الشركات الأخرى في التنافس للحصول على حصة هواوي السوقية، وأيضاً لتوريد رقاقات المعالج لشركة هواوي.

ولقد إعتمدت هواوي بالفعل مؤخراً على إصدارات Mediatek لدعم هواتفها المتوسطة، واليوم تنجح Qualcomm وفقاً لأحدث التقارير في الحصول على ترخيص لبدء بيع الرقاقات لشركة هواوي، لذا سيكون لدى العملاق الصيني إختيارات أكثر في الرقاقات التي تدعم هواتفها الذكية.

ويشير التقرير إلى أن شركة Qualcomm تستطيع توفير طلبات توريد هواوي فقط من رقاقات المعالج، لذا لن تشمل عملية التوريد علامة Honor الفرعية، أيضاً يضيف التقرير إلى أنه في حالة بيع علامة Honor التجارية لشركة Digital China بقيمة 15 مليار دولار قد يدفع قطاع الهاتف في هواوي لإستمرار العمل بشكل أفضل خلال السنوات القادمة.

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