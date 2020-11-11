آبل توقف أعمالها التجارية مع Pegatron بسبب إنتهاك قوانين وحقوق العمال

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى شركة آبل العديد من الشركاء في الخارج وهي تحاول التأكد من أن جميع مورديها يتبعون قوانين وشروط العمل. Pegatron هي واحدة من أكبر شركاء آبل، وهي ثاني أكبر مُنتج لهواتف iPhone على الصعيد العالمي، كما تصنع الشركة حواسيب Mac ولوحيات iPad ومكونات أخرى.

هذه الشركة، إلى جانب Foxconn، تضخ التشكيلة الجديدة من هواتف iPhone بأسرع ما يمكن لشركة آبل، ولكن يبدو أن العلاقة بين Pegatron وآبل متوثرة الآن بسبب العمال، فقد أصدرت شركة آبل الآن بيانًا عامًا بشأن Pegatron تقول فيه أن هذه الأخيرة قامت بتشغيل الآلاف من الطلاب بشكل غير قانوني في نوبات ليلية ولأوقات إضافية في مصنعها المتواجد بمدينة شنغهاي الصينية، وهذا بالتأكيد ما يُعد إنتهاكًا لقوانين وشروط العمل. ومع ذلك، أصدرت شركة آبل هذا البيان فقط بعدما تم مراسلتها من قبل صحيفة Financial Times.

تحظر قوانين العمل الصينية على الطلاب المتدربين العمل في نوبات ليلية أو العمل لأوقات إضافية، وليس من المفترض أن يعمل الطلاب في مناطق خارج مجال دراستهم. لقد علمت شركة آبل بالإنتهاكات التي حدثت، ولكنها لم تعلن عنها إلا مؤخرًا عندما تواصلت معها صحيفة فاينانشيال تايمز.

أفادت وكالة الأنباء بلومبورج أن هذا الحادث قد يفتح الأبواب أمام إمكانية قيام شركة Luxshare Precision Industry Co بالإشراف على إنتاج هواتف iPhone لشركة آبل في العام 2021، وذلك وفقًا للمحلل Jeff Pu من مؤسسة GF Securities.

لدى آبل الكثير من الأعمال التجارية لعرضها على شركائها. تطلق الشركة العشرات من الأجهزة الجديدة كل عام، تمامًا كما حدث يوم أمس عندما أعلنت رسميًا عن أول دفعة من حواسيب Mac المُزودة بالمعالج Apple M1 الخاص بها والذي يستند على معمارية ARM.