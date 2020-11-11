“تيك توك” تستأنف قرار الحظر الأمريكي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:21 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق مشاركة الفيديو “تيك توك”، الثلاثاء، عن تقديم التماس لدى محكمة الاستئناف الأميركية، للمطالبة بوقف قرار الإدارة الأميركية بحظر التطبيق داخل الولايات المتحدة، والذي يبدأ تطبيقه، الخميس.

وكان ترامب قد أصدر أمرا، في 14 أغسطس، طلب فيه الحد من ملكية الشركة الصينية للتطبيق خلال 90 يوما،

وقالت شركة “تيك توك” في بيان “مع استمرار وصول طلبات جديدة ومع انعدام وضوح أي موافقة على حلولنا المقترحة، طلبنا تمديد لتأجيل تطبيق القرار 30 يوما، وهي فترة سمح بها القرار الصادر في 14 أغسطس”.

وأضافت “دون وجود تمديد لتطبيق الأمر، لا نملك خيارا إلا باللجوء إلى التماس في المحكمة”.

ورفض البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية على طلب رويترز التعليق.

ويحظى التطبيق بأكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وقد أصدرت الإدارة الأميركية قرار حظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وبحماية بيانات المستخدمين الأميركيين من احتمالية استغلالها من قبل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

واعتمد الأمر الصادر عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مراجعة حكومية استحواذ “بايت دانس” على تطبيق “ميوزيكال.لي” الأميركي، الذي دمجته مع تطبيق “تيك توك”.

وقد حجبت بعض المحاكم الفيدرالية، قرارت صادرة عن وزارة التجارة الأميركية بشأن التطبيق، والتي كان من المفترض أن تبدأ الخميس.

وتتواصل المفاوضات بشأن إنهاء صفقة أولية مع شركتي “وولمارت” و”أوراكل” للمشاركة في عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة، قال ترامب إن الصفقة حظيت بـ “مباركته”.