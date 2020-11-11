تكنولوجيا: رصد هاتف GALAXY A52 في GEEKBENCH بمعالج Snapdragon 750

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية المتوسطة المميزة بدعم شبكات 5G والذي يأتي بعنوان GALAXY A52، ولقد رصد الهاتف بالفعل في GEEKBENCH مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 750.

كانت شركة سامسونج قد قدمت هاتف Galaxy A51 للأسواق في شهر ديسمبر من العام الماضي، ومن ثم قدمت Galaxy A51 5G في شهر أبريل 2020، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد من السلسلة GALAXY A52.

ولقد رصد هاتف Galaxy A52 5G في Geekbench 5 بنموذج رقم SM-A526B، حيث سجل الهاتف 298 نقطة في إختبارات الانوية الأحادية، و 1001 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما أوضحت التسريبات أن هاتف Galaxy A52 5G يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وينطلق بنظام تشغيل Android 11، كما يضم الهاتف رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 1.8GHz مع كرت شاشة Adreno 619، حيث تشير التسريبات إلى أن المعالج هو Snapdragon 750.

يذكر أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول مواصفات Galaxy A52 5G، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بترقية لمواصفات الإصدار السابق Galaxy A51.

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