شاشات 120Hz ProMotion قد تشق طريقها لتشكيلة iPhone 13 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قبيل الإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series، كانت هناك شائعات وتسريبات تشير إلى أن هذه الهواتف ستحصل على شاشات 120Hz ProMotion. ومع ذلك، قررت شركة آبل في اللحظة الأخيرة إلغاء الخطة، ولكن الآن هناك تقرير من وكالة الأنباء الكورية The Elec يفيد أن تشكيلة iPhone 13 Series القادمة في العام المقبل ستحصل على شاشات 120Hz ProMotion.

في حالة إذا لم تسمع عن شاشات 120Hz ProMotion من قبل، فهي الشاشات المستخدمة في لوحيات iPad Pro الحديثة. كانت هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz تصل إلى الأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة بشكل عام، وقد أدى هذا في النهاية إلى إحداث تغيير في قطاع الهواتف الذكية الذي شهد منذ ذلك الحين تدفق العديد من الهواتف الذكية المُزودة بالشاشات ذات معدلات التحديث المرتفعة.

كما سبق وأشرنا، كان من المفترض أن تقوم آبل بإستخدام شاشات 120Hz ProMotion في تشكيلة iPhone 12 Series، ولكن تردد أن الشركة قررت إلغاء هذه الخطة بسبب عمر البطارية. كما تعلمون، هواتف iPhone 12 Series الأحدث من آبل لا تتمتع بأفضل عمر للبطارية، وهو أمر مخيب للآمال نظرًا لأن تشكيلة iPhone 11 Series كانت رائعة حقًا من حيث البطارية.

من المحتمل أن تكون آبل قد عرفت ذلك مسبقًا، ومن المحتمل ألا يؤدي وجود شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz في iPhone 12 إلى تحسين عمر البطارية. يقول التقرير الجديد الصادر من كوريا الجنوبية أن شركة LG هي من ستشرف على تصنيع شاشات 120Hz ProMotion لشركة آبل من أجل تشكيلة iPhone 13 Series، وإقترح تقرير أحدث أن هذه الشاشات ستستند ربما على تكنولوجيا LTPO مما سيجعلها أكثر كفاءة في إستخدام الطاقة.