تكنولوجيا: أبل تتوقف عن بيع بعض أجهزة MacBook Air بشرائح إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل اليوم عن ثلاثة أجهزة Mac جديدة تمامًا مدعومة بشرائح السيليكون M1 الجديدة القائمة على ARM، وتشمل الأجهزة كل من MacBook Air بحجم 13 بوصة، و MacBook Pro بحجم 13 بوصة، و Mac Mini. والآن، بدأت أبل في إزالة بعض أجهزة Mac بشرائح إنتل من تشكيلة منتجاتها.

فقد أصبح MacBook Air متوفر الآن فقط مع شرائح السيليكون من أبل. لم يعد من الممكن شراء MacBook Air باستخدام وحدة المعالجة المركزية Intel. وتتراوح أسعار MacBook Air الجديد بين 999 دولارًا و 1249 دولارًا.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانك شراء جهاز MacBook Pro بحجم 13 بوصة مزودًا بمعالج Intel، ولكن سيكون سعره أغلى من الطرزات المتوفرة الأخرى. ويحل جهاز MacBook Pro بحجم 13 بوصة المستند إلى M1 محل جهاز MacBook Pro ذو منفذي Thunderbolt، ويتراوح سعره بين 1299 دولارًا و 1499 دولارًا.

في حين، تعمل معالجات Intel على تشغيل الإصدارات التي تبدأ سعرها من 1799 دولارًا إلى 1999 دولارًا، وتحتوي على أربعة منافذ Thunderbolt.

كما لا يزال Mac mini يقدم أيضًا إصدارات مع وحدات Intel، ولكن أيضًا بسعر مرتفع. فتبدأ الإصدارات المستندة إلى M1 من Mac mini بسعر 699 دولارًا و 899 دولارًا، بينما تأتي إصدارات Intel بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

جدير بالذكر أن هذا ينطبق على الإصدارات الجديدة التي أعلنت عنها الشركة اليوم، فلا تزال أجهزة MacBook Pro مقاس 16 بوصة و iMac و iMac Pro و Mac Pro مدعومة بمعالجات Intel.

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