تكنولوجيا: ابل تؤكد على خططها لإطلاق macOS 11 Big Sur في 12 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق تحديث macOS 11 Big Sur في 12 من نوفمبر بتصميم جديد مستوحي من منصة iOS، مع مجموعة من المميزات والأدوات الجديدة في واجهة المستخدم.

كانت شركة ابل قد قامت بتأجيل إطلاق macOS 11 Big Sur حتى شهر نوفمبر، واليوم تحدد ابل يوم 12 من نوفمبر لإطلاق التحديث الذي يأتي بتصميم خارجي جديد، ودعم ميزة التوافق بكفاءة أعلى مع منصة iOS، كما يأتي التحديث بمركز تحكم جديد، وتطبيق Messages مع مركز الإشعارات.

كما يجلب تحديث macOS 11 Big Sur بإصدار جديد من متصفح Safari، والذي ينطلق بآداء سريع مرتين أكثر في تحميل الصفحات مقارنة بالمتصفحات المنافسة، كما تقدم ابل تحديث المتصفح بصفحة بدء مخصصة، مع تحسينات في علامات التبويب، مع ميزة ترجمة جديدة، وتقرير Privacy جديد.

أيضاً يدعم تحديث macOS 11 Big Sur تشغيل محتوى الفيديو بدقة 4K في تطبيق YouTube على متصفح Safari، ودعم Apple Pay.

وتقدم ابل الإصدار التجريبي الثاني من macOS Big Sur 11.0.1 الذي يستهدق المطوريين، على أن يصل التحديث في 12 من نوفمبر.

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