تكنولوجيا: ابل تبدأ اليوم في تلقي طلبات الحجز المسبق لأجهزة Mac الجديدة المميزة برقاقة M1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل في الحدث الذي أقيم اليوم عن الجيل الجديد من أجهزة Mac التي تتميز بمعالج الشركة الجديد M1، كما أكدت ابل على أن الأجهزة الجديدة متاحة اليوم للطلب المسبق، كما يبدأ الشحن الأسبوع المقبل.

كشفت ابل في مؤتمرها اليوم عن جهاز MacBook Air المميز بحجم 13 إنش، مع جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش، كما قدمت الشركة جهاز الحاسب المكتبي Mac mini، حيث يدعم هذه الإصدارات أول رقاقات ابل M1.

وتدعم رقاقة M1 الجديدة من ابل أجهزة Mac بآداء بأعلى كفاءة، مع إستهلاك أقل للطاقة وآداء سريع، ومن المقرر أن يبدأ جهاز M1 MacBook Air بسعر يبدأ من 999 دولار، كما يأتي جهاز M1 MacBook Pro بسعر يبدأ من 1299 دولار، كما يتوفر جهاز M1 Mac mini بسعر يبدأ من 699 دولار.

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