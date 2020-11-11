تكنولوجيا: ابل تقدم جهاز MacBook Air الجديد برقاقة M1 وتصميم بدون مراوح وسعر يبدأ من 999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق إصدار ابل الجديد من أجهزة MacBook Air برقاقة M1 من شركة ابل، كما يأتي الجهاز الجديد بتصميم جديد للوحة المفاتيح، مع سعر يبدأ من 999 دولار.

تقدم ابل جهاز MacBook Air بآداء سريع بفضل رقاقة M1 الجديدة، حيث تؤكد ابل عل أن هذا الإصدار يتميز بآداء أسرع بنسبة 98% من أجهزة الحاسب التي قدمت العام الماضي، كما يأتي بآداء أفضل 9 مرات من إصدار الشركة السابق من أجهزة MacBook Air.

ولقد إستطاعت ابل أن تحافظ على مستوى تسعير جيد في إصدارها الجديد من أجهزة MacBook Air الذي يبدأ من 999 دولار، أو 899 دولار للطلاب.

كما تقدم ابل جهاز MacBook Air الجديد بتصميم بدون مراوح، لذا تختفي أصوات الضوضاء المزعجة للمراوح في هذا الإصدار، وذلك بفضل رقاقة M1 التي ترتكز على سلسلة معالجات A التي تدعم هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد.

من جانب أخر أكدت ابل على أن الإصدار الجديد من أجهزة MacBook Air ينطلق بأطول عمر شحن بفضل رقاقة M1 أيضاً، كما تقدم ابل الجهاز مع شاشة Retina وميزة دعم ألوان P3 gamut، كما تؤكد ابل على أن الجهاز سيأتي بآداء سريع في الإنطلاق وتشغيل التطبيقات.

جهاز MacBook Air الجديد سيحقق الإستفادة أيضاً من مميزات تحديث macOS Big Sur، حيث سيدعم تشغيل تطبيقات الأيفون والآيباد، كما سيأتي بمحاكي Rosetta 2 لتشغيل التطبيقات الحالية التي صممت للأجهزة المصممة بمعالجات إنتل، كما تبدأ ابل اليوم في تلقي طلبات الحجز على أن تبدأ شحن الأجهزة الأسبوع المقبل.

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