نظام MacOS Big Sur سيكون متاحًا لعامة المستخدمين إبتداءً من 12 نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل في مؤتمرها اليوم أن الإصدار الرئيسي التالي من نظام MacOS المخصص للحواسيب، والذي يحمل إسم MacOS Big Sur سيكون متاحًا لعامة المستخدمين يوم الخميس المقبل الموافق لـ 12 نوفمبر.

MacOS Big Sur هو الإصدار الرئيسي التالي من نظام MacOS، وهو إصدار مميز جدًا لأنه يجلب معه الدعم للمعالج Apple M1 الجديد الذي يُعتبر أول معالج من آبل يستند على معمارية ARM لحواسيب Mac، وهو المعالج الذي تم إستخدامه حتى الآن في كل من MacBook Pro With M1 و MacBook Air With M1 إضافة إلى Mac Mini 2020.

نظام MacOS Big Sur يجلب معه الدعم للتطبيقات الموحدة، وهي التطبيقات المصممة للعمل على معالج Apple M1 الجديد بالإضافة إلى حواسيب Mac المُزودة بمعالجات Intel. ويأتي أيضًا مع Rosetta 2، والذي سيتيح للمستخدمين تشغيل التطبيقات التي تستند على معمارية Intel x86 والتي ليست موحدة ليتم تشغيلها في بيئة إفتراضية. وعلاوة على ذلك، فإن نظام MacOS Big Sur سيدعم أيضًا تطبيقات iOS و iPadOS كليًا.

بخلاف ذلك، يتميز نظام MacOS Big Sur أيضًا بمجموعة من التغييرات الأخرى، بما في ذلك تصميم جديد تمامًا، وإصدار أحدث من المتصفح Safari، وتطبيق جديد للبريد الإلكتروني، ومركز تحكم جديد، فضلا عن نسخة أحدث من مركز الإشعارات، وعناصر جديدة على مستوى واجهة المستخدم، والكثير من الأشياء الأخرى.

سيتوفر نظام MacOS Big Sur لـ iMac 2014 أو الإصدارات الأحدث، ولـ iMac Pro، ولـ Mac Pro 2013 والإصدارات الأحدث، ولـ Mac Mini 2014 والإصدارات الأحدث، ولـ MacBook Air 2013 والإصدارات الأحدث، ولـ MacBook Pro 2013 والإصدارات الأحدث، إضافة إلى MacBook 2015 والإصدارات الأحدث.