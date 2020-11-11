Mac Mini يحصل بدوره على المعالج Apple M1، وهو أسرع من نسخة Intel القديمة، وأرخص بنحو 100$

فاطمة أيت طالب - دبي - كان هذا غير متوقع، في الفترة التي سبقت هذا الحدث، كان الجميع يتحدث عن حواسيب MacBook جديدة، ولكن آبل إستطاعت أن تُناور الجميع والكشف عن حاسوب Mac Mini جديد دون أن يلاحظها أحد تمامًا. لقد مر عامان منذ آخر مرة قررت فيها آبل تحديث Mac Mini. لم يمض وقت طويل على ذلك، ولكن الجيل الثامن من معالجات Intel Core تبدو قديمة جدًا بالفعل.

ولكن لم يُعد هناك وجود لمعالجات Intel في حواسيب آبل بعد الآن، فالـ Mac Mini الجديد يضم المعالج Apple M1 الأحدث من آبل، وهو نفسه المعالج الذي إستخدمته الشركة في كل من MacBook Air With M1 و MacBook Pro With M1.

تُظهر إختبارات آبل أن المعالج المركزي يُقدم أداءً مُضاعف بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة مع المعالج المركزي في معالجات Intel القديمة. وبغض النظر عن المعالج المركزي، فمعالج الرسوميات في المعالج Apple M1 الجديد يُعتبر أسرع بست مرات مقارنة مع معالجات الرسوميات التابعة لشركة Intel. أخيرًا، يُعتبر Mac Mini الجديد أسرع بخمس مرات من ” الحواسيب الشخصية الأكثر مبيعًا “، ولكن لا تتوقع أن تذكر آبل أسمائها.

تم تعزيز أداء تكنولوجيا التعلم الآلي ( الذكاء الإصطناعي ) بمعدل 15 ضعفًا، لذا يُمكن للتطبيقات الإستفادة منه بشكل مكثف. على سبيل المثال، يمتلك Pixelmator Pro خاصية لترقية جودة الصور تستند على الذكاء الإصطناعي. يدعم محرك الذكاء الإصطناعي Neural Engine في المعالج Apple M1 الجديد إطار عمل التعلم العميق Tensorflow، والذي كان مدعومًا بشكل حصري في معالجات الرسوميات من Nvidia و AMD.

على أي حال، على عكس MacBook Air With M1، يتمتع Mac Mini الجديد بنظام تبريد مما يسمح له بالحفاظ على أفضل أداء له لفترة أطول. وعلى عكس MacBook Air With M1، يمكنك الحصول على مجموعة من المنافذ أيضًا.

هناك منفذي USB-C من أجل USB 4 و Thunderbolt الذي ينقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، بالإضافة إلى منفذي USB-A 3.1 Gen 2 تبلغ سرعتهما 10 جيجابت في الثانية، فضلاً عن منفذ Ethernet. وعلاوة على ذلك، فالـ Mac Mini الجديد يدعم WiFi 6 أيضًا في حالة إذا لم يكن هناك كابل LAN قريب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك منفذ HDMI 2.0 لإخراج الصورة بدقة 4K وبمعدل تحديث يبلغ 60Hz، فضلا عن منفذ DisplayPort لإستخدامه مع شاشة واحدة بدقة 6K وبمعدل تحديث يبلغ 60Hz. يمكنك أيضًا إستخدام شاشتين بدقة 4K وبمعدل تحديث يبلغ 60Hz إذا كنت تستخدم كلاً من HDMI و DisplayPort.

يتوفر جهاز Mac Mini الجديد المُزود بالمعالج Apple M1 للطلب المسبق الآن، وهو يُكلف 700 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB، ونحو 900 دولار أمريكي لنسخة 16GB/256GB، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك أيضًا إمكانية ترقية الذاكرة التخزينية لـ Mac Mini لما يصل إلى 2 تيرابايت. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم البدء بشحن الطلبات في الأسبوع المقبل.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة آبل لا تزال تواصل بيع Mac Mini المُزود بمعالج Intel، وبالضبط النسخة المُزودة بالمعالج Intel Core i5 السداسي النوى، والذي يبدأ سعره من 1100 دولار أمريكي.