فايبر يحتفل بعيد ميلاده العاشر من خلال تسليط الضوء على قصص مستخدميه في العراق

قصص عن الحب والعطاء والمثابرة ومحاربة الوباء يرويها مستخدمي فايبر في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه من خلال 14 فيلماً قصيراً
منذ إنطلاقته لأول مرة قبل 10 سنوات، قدّم تطبيق فايبر مميزات متقدمة تكنولوجياً لمستخدميه كالمكالمات المجانية، الفردية والجماعية والصوتية وعبر الفيديو وبروتوكولات متطورة لحفظ أمان وخصوصية بيانات المستخدم بالإضافة الى الملصقات المميزة والمجتمعات المختلفة وبوتات المحادثة. في الذكرى العاشرة لإنطلاقته يحتفل فايبر بمستخدميه الأبطال من العراق وروسيا وبلغاريا واليونان وصربيا وأوكرانيا ونيبال وسريلانكا والفلبين في سلسلة من 14 فيلماً قصيراً لتوثيق قصصهم الشخصية الملهمة. الأبطال الذين يمثلون أعماراً وخلفيات مختلفة، يروون قصصاً حميمية تعبر عن تجارب انسانية رائعة تعكس أهمية التواصل والمشاركة والتفاعل بين البشر.
حملة 'أبطال فايبر' قدمت قصصاً مختلفة عن الحب والصداقة والعائلة وروح الفريق وهنا بعض من هذه القصص:
مواصلة التعليم بالرغم من الوباء
الوقوع في الحب
التواصل بين الأطفال الخدّج وأمهاتهم
نجاح تخطّي الحدود
وفي تصريح للسيدة آنا زنامينسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكتون فايبر قالت فيه: نجاح تطبيق فايبر على مدار السنوات العشر الماضية هو شيء ندين به تماماً لمستخدمينا في جميع أنحاء العالم فهم الذين يستخدمون فايبر في حياتهم اليومية للتواصل مع الآخرين. وراء كل محادثة على فايبر هناك قصة حقيقية. نحن نحب مستخدمينا ويسعدنا أن نكون جزءًا من حياتهم اليومية. قدرة الناس على مشاركة المشاعر الحقيقية كمشاعر الفرح والسعادة، وربما حتى اللحظات الحزينة في بعض الأحيان من خلال التطبيق يجعل وظيفتنا ذات مغزى أكبر. نحن ممتنون لمستخدمينا وملتزمون بمواصلة رحلتنا معاً.
شاهد سلسلة الفيديوهات القصيرة كاملةً من خلال هذا الرابط https://lp.viber.com/ar/heroes-of-viber
تربط راكتون فايبر الناس بعضا ببعض بعض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الإستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.
تعد راكوتن فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما ويستضيف تطبيق فايبر العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة غيرها الكثير.
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