تكنولوجيا: ابل تطلق جهاز Mac Mini الجديد برقاقة M1 وسعر يبدأ من 699 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل تحديث جديد لجهاز الحاسب المكتبي Mac Mini الذي ينطلق بإصدار الشركة الأول من رقاقات المعالج M1، ويأتي بسعر يبدأ من 699 دولار.

يتميز جهاز الحاسب المكتبي Mac Mini الجديد من ابل بوزن 1.18كجم، كما يأتي بتصميم صغير الحجم الذي تميز به إصدار الشركة للعام 2018، أيضاً يضم الجهاز اثنان من منافذ USB-C مع دعم Thunderbolt وUSB 4، واثنان من USB-A، مع ethernet، ومدخل للسماعات.

وتؤكد ابل على أن جهاز Mac Mini الجديد يمكن أن يدعم اثنان من الشاشات الخارجية، حيث يمكن للجهاز أن يدعم شاشة 6K Pro XDR.

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من جانب أخر تقدم ابل الجهاز بتصميم حراري داخلي جديد يدعم المستخدم بآداء هاديء مع تبريد بآداء أفضل، كما تؤكد ابل على كفاءة آداء الإصدار الجديد بنسبة 60% مقارنة بالإصدار السابق.

ويعد جهاز Mac Mini من بين أول الأجهزة التي تنطلق بمعالج ابل الجديدة M1، والتي تأتي بنظام متكامل في وحدة المعالجة، وترتكز على معمارية ARM.

ومن المقرر أن يدعم جهاز Mac Mini الجديد تشغيل تطبيقات هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، كما يأتي بآداء سريع في المهام المكثفة لعرض الفيديو او التعليمات البرمجية، وتقم ابل جهاز Mac Mini الجديد باثنان من النماذح للأسواق، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 699 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD بسعر 899 دولار.

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