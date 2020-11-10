تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن أول الأجهزة المميزة برقاقة M1 في MacBook Pro بحجم 13 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل خلال الحدث الذي أقيم اليوم عن جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش، وهو أول إصدار للشركة ينطلق برقاقة M1 المطورة في Apple Silicon، حيث تقدم ابل جهاز MacBook Pro اليوم بسعر 1299 دولار.

إستبدلت ابل Intel x86 برقاقة الشركة الجديدة M1 في جهاز MacBook Pro، حيث تتميز وحدة المعالجة بعدد ثماني من الأنوية، كما تدعم الجهاز بآداء أفضل 2.8 مرة من إصدار الشركة السابق من أجهزة MacBook Pro، كما يأتي الإصدار الجديد بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة من تشغيل من الفيديو.

وتؤكد ابل على أن جهاز MacBook Pro الجديد يقدم آداء 3 مرات أفضل من أجهزة الحاسب المميزة بنظام تشغيل ويندوز، كما تجلب رقاقة M1 تقنية محرك Neural Engine التي تدعم التعلم الآلي في الجهاز بآداء فائق السرعة، لتقدم الشركة أفضل جهاز حاسب بآداء إحترافي في مهام التعلم الآلي.

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أيضاً تدعم ابل جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش بميكروفون ‘studio quality’، كما أضافت ابل تحسينات وترقية جديدة في آداء كاميرة webcam بفضل وحدة المعالجة الجديدة.

جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش ينطلق باثنان من منافذ USB C بميزة دعم USB 4، وThunderbolt 4 مما يتيح تشغيل 6K Pro Display XDR في الجهاز بأعلى دقة عرض.

ويتوفر MacBook Pro بذاكرة عشوائية تقتصر على 16 جيجا بايت رام فقط، كما يتوفر الجهاز للحجز المسبق اليوم، على أن يبدأ الشحن الأسبوع المقبل.

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