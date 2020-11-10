تكنولوجيا: ابل تعلن رسمياً عن رقاقة M1 أول رقاقة من Apple Silicon لأجهزة Mac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ابل رسمياً عن أول رقاقة صممت من Apple Silicon والتي تنطلق لدعم أجهزة Mac، وتضم عدد 16 مليار ترانزستور، كما تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر.
أعلنت ابل في الحدث الذي أقيم اليوم عن إصداراها الأول من رقاقات المعالج التي طورت من الشركة وتأتي بعنوان M1، والتي ترتكز على 8 من الأنوية في وحدة المعالجة، و8 من الأنوية في كرت الشاشة، كما تتقسم أنوية وحدة المعالجة بين أنوية تدعم كفاءة الآداء وأنوية تدعم أعلى آداء.
وتؤكد ابل على أن الرقاقة تأتي كأفضل الشرائح في دفع أفضل آداء لكل واط في وحدة المعالجة، أيضاً يمكن لشريحة M1 أن تقدم آداء مرتين أفضل في أجهزة MacBook Air من شرائح أجهزة الحاسب التقليدية.
ويرتكز معالج M1 على دقة تصنيع 5 نانومتر ومعمارية ARM، كما يأتي المعالج بميزة دعم معايير Thunderbolt 4، والجيل الرابع من PCI Express، مع سعة NVMe التخزينية، كما أكدت ابل على إضافة تحسينات في تطبيقات الشركة الخاصة لتحقق الإستفادة من مميزات رقاقة M1 ولدعم أفضل آداء في هذه التطبيقات.
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