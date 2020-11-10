تكنولوجيا: MediaTek تعلن رسمياً عن رقاقات Dimensity 700 وMT8192 وأيضاً MT8195

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek عن رقاقة Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر التي تستهدف الهواتف الذكية، ورقاقتي MT8192 وMT8195 بدقة تصنيع 6 نانومتر لدعم أجهزة Chromebook.

كشفت MediaTek عن أحدث الرقاقات المتوسطة Dimensity 700 التي تأتي بتقنية 5G مدمجة، والتي تضم اثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.2GHz، و6 من أنوية ARM Cortex-A55 لدعم إدارة الطاقة بسرعة 2.0GHz، كما تأتي الرقاقة بتقنية MediaTek 5G UltraSave التي تتميز بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم إطالة عمر البطارية مع تقنية 5G.

كما تقدم شركة MediaTek رقاقة معالج Dimensity 700 بكرت شاشة ARM Mali G57 MC2، والتي تتوافق الرقاقة مع معايير 2CC CA، وتدعم اثنان من شرائح SIM بتقنية 5G في وضع الإستعداد، أيضاً تدعم الرقاقة المساعد الرقمي من Amazon، وجوجل، وBaidu.

ومن المقرر أن تنطلق رقاقة Dimensity 700 لدعم الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة قريباً، إلا أن شركة MediaTek لم تؤكد على موعد محدد لإطلاق الرقاقة.

Advertisements

رقاقات MediaTek MT8192 و MT8195 لدعم الجيل القادم من أجهزة Chromebook

كشفت MediaTek أيضاً اليوم عن اثنان من المعالجات الجديدة التي تستهدف بها دعم الجيل القادم من أجهزة Chromebook، حيث تتميز رقاقتي رقاقات MT8192 و MT8195 بدقة تصنيع 7 نانومتر، و6 نانومتر.

وتستهدف رقاقة MT8192 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر دعم الإصدارات الرئيسية من أجهزة Chromebook، بينما تنطلق رقاقة MT8195 بدقة تصنيع 6 نانومتر لدعم أجهزة Chromebook المميزة.

وتنطلق رقاقات MT8192 و MT8195 بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم تشغيل مجموعة واسعة من التطبيقات الصوتية والمرئية، كما تأتي تقنية APU لدعم معالجة سريعة في إدراك الصوتيات ودعم التحكم الصوتي، وإدراك الصور، وأيضاً تحويل الحديث إلى صوتيات.

كما تدعم رقاقتي ميزة الترجمة الحية، وميزة التعرف على الكائنات، وإزالة الضوضاء من الخلفية، مع التحكم في الإيماءات في الوقت الفعلي.

المصدر

اعلان





