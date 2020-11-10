الإعلان رسميًا عن MacBook Pro 13 With M1 مع إمكانيات مُتقدمة، ويُكلف إبتداءً من 1299$

فاطمة أيت طالب - دبي - كان MacBook Pro 13 هو طراز Pro الوحيد الذي حصل حاليًا على المعالج Apple M1 الأحدث من شركة آبل، وهو يُعتبر أكثر قوة من الطراز الحالي المُزود بمعالجات Intel في الكثير من المهام.

المعالج Apple M1 الجديد الثماني النوى من آبل يُساعد MacBook Pro 13 على إنشاء الكود في Xcode بسرعة تصل إلى 2.8 مرات أسرع من معالج Intel في MacBook Pro 13 الحالي، كما يقوم أيضًا بإخراج عنوان ثلاثي الأبعاد مُعقد في Final Cut Pro بشكل أسرع بنحو 5.9 مرات. وعلاوة على ذلك، فهو يقوم كذلك بتنفيذ مهام ML بشكل أسرع بنحو 11 مرة وتشغيل فيديو بدقة 8K ProRes في DaVinci Resolve بالدقة الكاملة من دون إسقاط الإطارات. لم تحدد شركة آبل ما إذا كانت تُقارن حاسوبها المحمول الجديد مع MacBook Pro 13 الحالي الرباعي النوى أو الثنائي النوى.

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لكن المقارنة الأكثر إثارة ستكون بين MacBook Pro 13 المُزود بالمعالج Apple M1 و MacBook Air المُزود بالمعالج Apple M1. بطبيعة الحال، كلاهما يستخدمان المعالج Apple M1 الأحدث من آبل، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن MacBook Pro 13 الجديد يضم مروحة تبريد، على عكس MacBook Air الذي يفتقر إلى المروحة. هذا وحده يمكن أن يؤدي إلى إختلاف كبير في الأداء. يتميز MacBook Pro 13 With M1 بشريط Touch Bar فوق لوحة المفاتيح، وشاشة مشرقة أكثر، ومكبرات مُزدوجة للصوت، وميكروفونات عالية الجودة، وبطارية ذات عمر أفضل.

في الواقع، عمر البطارية في MacBook Pro 13 With M1 هو الأفضل على أي حاسوب محمول من آبل حتى الن، وهو ضعف عمر البطارية الذي توفره حواسيب MacBook السابقة المُزودة بمعالجات Intel. تعد آبل بـ 17 ساعة من تصفح الويب و20 ساعة من تشغيل الأفلام على تطبيق Apple TV.





MacBook Pro 13 With M1 الجديد من آبل متاح اليوم للطلب المسبق بسعر يبدأ من 1299 دولار أمريكي للنسخة المُزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، وبنحو 1499 دولار أمريكي للنسخة المُزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وبالنسبة لعملية الشحن، فسوف تبدأ في الأسبوع المقبل.