الإعلان رسميًا عن MacBook Air with M1 مع بطارية تُوفر 18 ساعة من الإستخدام

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة آبل للتو إزاحة الستار رسميًا عن أول حاسوب يستخدم معالجها الجديد Apple M1، وهذا الحاسوب هو MacBook Air With M1. يبدو أن التصميم لم يتغير مقارنة مع الجيل الحالي، ولكن تخلى عن معالجات Intel وقفز مباشرة إلى المعالج Apple M1 الأحدث من آبل.

هذا يعني أنك ستحصل على حاسوب محمول بدون مروحة وصامت تمامًا، فضلا عن أداء أفضل بنحو 3.5 أضعاف مقارنة مع الجيل الحالي من MacBook Air، ومعالج رسوميات أسرع بنحو 5 مرات. ويُقال أن الذاكرة التخزينية SSD الداخلية للحاسوب تُعتبر أسرع مرتين أيضًا.

بغض النظر عن الأداء المُحسن كثيرًا، فأنت تحصل أيضًا على عمر أفضل بكثير للبطارية. لتصفح الويب على شبكة الواي فاي، سيستمر MacBook Air With M1 الجديد العمل لمدة تصل إلى 15 ساعة، بينما إذا قمت بتشغيل الفيديوهات بدون إتصال بالإنترنت، فسوف يواصل العمل لمدة 18 ساعة. هذه 6 ساعات أكثر من الجيل الحالي، وأطول عمر للبطارية على MacBook Air على الإطلاق. تقول آبل أيضًا أنك ستكون قادرًا على إجراء محادثات فيديو مرتين أكثر بعملية شحن واحدة.

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تدعم شاشة Retina Display في الحاسوب MacBook Air With M1 مساحة الألوان P3.

تبدأ الطلبات المسبقة على MacBook Air With M1 الجديد اليوم مقابل 999 دولار أمريكي، ولكن الطلاب سيكون بإمكانهم الحصول على الحاسوب الجديد مقابل 899 دولار أمريكي مع العلم بأنه سيعمل بنظام MacOS Big Sur، سيُصبح متاحًا للشراء بشكل رسمي في الأسبوع المقبل.