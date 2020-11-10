الهاتف Huawei Mate 30 Pro يبدأ بتلقي تحديث EMUI 11 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق تشكيلة Huawei Mate 40 Series مؤخرًا مع واجهة EMUI 11، والآن حان الوقت لجلب الواجهة الأحدث من شركة Huawei إلى الأجهزة القديمة أيضًا. يبدو أن Huawei Mate 30 Pro الذي تم إطلاقه في العام الماضي سيكون من بين أوائل الذين يتلقون التحديث الجديد.

ومع ذلك، لا ترفع آمالك، فهذا لا يجلب معه دعمًا سحريًا رسميًا لتطبيق جوجل، كما أنه لا يقوم بترقية إصدار الأندرويد، فواجهة EMUI 11 الأحدث من شركة Huawei لا تزال تستند على نظام Android 10، وهذا ما يعني بأنه لن يتم ترقية الهاتف Huawei Mate 30 Pro إلى Android 11. وبطبيعة الحال، هذا له علاقة بالحظر المفروض على شركة Huawei من قبل الحكومة الأمريكية.

بالعودة إلى التحديث، فقد تم الإعلان عن واجهة EMUI 11 في اليوم العاشر من شهر سبتمبر الماضي، وبينما لا تزال تستند على نظام Android 10، فهي تجلب عددًا من التغييرات المرئية والعديد من الميزات الجديدة. في الواقع، هذه الواجهة الجديدة تُعتبر مزيجًا من الأندرويد و HarmonyOS حيث تم نقل بعض المكونات والتكنولوجيا من نظام التشغيل التابع للشركة الصينية.

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في الواقع، لمح السيد Wang Chenglu إلى أن هذا قد يكون آخر إصدار من روم EMUI قبل أن يتم إستبداله بنظام HarmonyOS المعروف أيضًا بإسم HongMeng OS. قد تتمكن بعض الهواتف الذكية التي حصلت على EMUI 11 من تشغيل نظام التشغيل التابع لشركة Huawei في العام المقبل، ولكن الشركة لم تُعلن عن خريطة طريق لذلك حتى الآن.

عمومًا، تحديث EMUI 11 للهاتف Huawei Mate 30 Pro يحمل البنية رقم EMUI 11.0.0.145 ويبلغ حجمه 3.18 جيجابايت. وكما جرت العادة دائمًا، فقد يستغرق هذا التحديث عدة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن يشق طريقه لكافة ملاك الهاتف Huawei Mate 30 Pro في جميع أنحاء العالم.