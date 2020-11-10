تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات التي نشرت قي تغريدة على تويتر اليوم عبر @UniverseIce لتقدم مزيد من التفاصيل حول إصدار سامسونج القادم Galaxy S21 Ultra.

تستعد سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S21 في حدث يعقد في 14 من يناير وذلك وفقاً لما نشر من تسريبات حتى الآن، واليوم تسلط التسريبات الضوء على إصدار Ultra من السلسلة الذي يأتي بدقة 1440 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz، وذلك بفضل لوحات الشاشة الجديدة LTPO.

كما تؤكد التسريبات على أن معدل تحديث 120Hz ودقة 1440 بيكسل سيقتصر على إصدار Ultra فقط من السلسلة، بينما تأتي الإصدارات الأخرى من سلسلة Galaxy S21 بدقة 1080 بيكسل مع معدل تحديث 120Hz، أو دقة 1440 بيكسل مع معدل تحديث 60Hz.

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كما تعود التسريبات الجديدة لتؤكد على أن هاتف Galaxy S21 Ultra سيأتي بمستشعر HM3 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يدعم حساسية أعلى للإضاءة بنسبة 12%، كما تقدم سامسونج إعدادات الكاميرة دون مستشعر 3D Time of Flight، بينما تأتي الإصدارات الجديدة بميزة التركيز التلقائي بالليزر.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy S21 Ultra بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يتميز الهاتف بحواف متساوية في محيط الشاشة.

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