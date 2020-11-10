تكنولوجيا: Leica تطلق كاميرة Q2 Monochrom بميزة تصوير لقطات بالأبيض والأسود وسعر 5995 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Leica إصدار جديد من الكاميرات التي تدعم المستخدم بميزة تصوير بالأبيض والأسود Q2 Monochrom والتي تنطلق بسعر 5995 دولار.
تستبدل كاميرة Q2 Monochrom المستشعر التقليدي المميز بإطار كامل بدقة 47 ميجا بيكسل بمستشعر أبيض وأسود لا يتضمن ميزة ترشيح الألوان المنخفض، حيث يدعم هذا التغيير تصوير لقطات أحادية اللون، مع حساسية أعلى للإضاءة تصل إلى نسبة ISO 100000.
كما تتميز كاميرة Q2 Monochrom بفتحة عدسات f/1.7 مع بعد بؤري 28مم، كما تدعم الكاميرة ميزة التكبير الرقمي عند 35مم، و50مم، وأيضاً 75 مم، أيضاً تتضمن الكاميرة viewfinder OLED بدقة 3.68 ميجا بيكسل، مع شاشة تدعم خاصية اللمس بحجم 3 إنش.
يمكن لكاميزة Q2 Monochrom أن تدعم المستخدم أيضاً في تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن تتوفر كاميرة Q2 Monochrom للشراء الآن، إلا أن Leica لم تكشف عن السعر بشكل رسمي حتى الآن، بينما رصدت في قوائم B&H في الولايات المتحدة بسعر 5995 دولار، لذا فهي إصدار يستهدف محترفي التصوير.
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